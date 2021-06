Vaccinazioni in Lombardia: dal 28 giugno possibilità di scegliere data richiami Pfizer e Moderna Da lunedì 28 giugno si può spostare la data per richiami dei vaccini Pfizer e Moderna. Lo comunica in una Nota la Direzione generale Welfare della Lombardia. Attraverso il portale delle Poste o gli altri modi di prenotazione.

Regione Lombardia aveva annunciato la possibilità dalla fine del mese. Da lunedì 28 giugno si può spostare la data per richiami dei vaccini Pfizer e Moderna, accorciando i tempi tra le somministrazioni. Lo comunica in una Nota la Direzione generale Welfare della Lombardia

La seconda dose della vaccinazione anti-Covid sarà proposta dal portale per la prenotazione dal 21° giorno per i vaccini Pfizer Biontech e dal 28° giorno per il vaccino Moderna. Resta invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale, come da Scheda Tecnica del vaccino.

Le modalità di prenotazione rimangono sempre le stesse: portale di Poste Italiane, postini, sportelli Atm di Poste Italiane e numero verde 800 894545.

