Vaccinazioni, da lunedì piattaforma con un bottone digitale per gli studenti universitari Studenti stranieri e fuori sede possono recarsi nel centro più comodo. L’obiettivo è l’avvio dell’attività accademica in sicurezza. Coinvolti anche assegnisti e dottorandi oltre ai professori a contratto, previa prenotazione

Un bottone digitale per gli universitari con agende prioritarie per la vaccinazione. Da lunedì prossimo, 16 agosto, sarà disponibile sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it segnalato con un’icona specifica..

Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala. “L’accesso alla prenotazione - spiega l’assessore Sala - sarà garantito anche agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di Tessera Sanitaria ma con Codice Fiscale o altro Codice Identificativo”.

In base alle disposizioni governative, inoltre, il personale docente e non docente delle Università lombarde potrà accedere ai centri vaccinali senza obbligo di prenotazione, tramite il cosiddetto ’accesso diretto’ agli hub. Gli atenei potrebbero essere teatro di iniziative specifiche per far crescere le adesioni alla vaccinazione.

