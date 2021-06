Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gatti in vacanza, ecco come comportarsi

Vacanze in compagnia degli amici a quattro zampe: la consulente felina spiega come fare Un webinar per spiegare spiegheranno come districarsi tra catsitter e pensioni, evidenziando quali sono le domande giuste da farsi.

La seregnese Ilaria Mariani, consulente della relazione felina, invita al seminario on line che informa e forma i proprietari degli animali sull’organizzazione delle vacanze in compagnia degli amici a quattro zampe.

I relatori spiegheranno come districarsi tra catsitter e pensioni, evidenziando quali sono le domande giuste da farsi - e da fare - a chi si prenderà cura del nostro amico felino. E se lo portiamo con noi? Quali accortezze avere? Infine, spiegheranno come preparare il gatto a questo momento di cambiamento. L’appuntamento con il webinar è per martedì 8 giugno, alle 20.30. Info, costi e prenotazioni: 3284524842.

