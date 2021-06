Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Usmate Velate: terminato il restyling della pista ciclabile, ha pagato tutto la Regione I 190mila euro per il rifacimento completo sono stati messi a disposizione dalla Regione grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune a fronte di un progetto. Il sindaco soddisfatto: «Spazio riqualificato giusto per l’estate»

Taglio del nastro per la pista ciclabile di via Europa a Usmate Velate. Si sono conclusi infatti nei giorni scorsi i lavori per il rifacimento di uno degli assi ciclo-pedonali più utilizzati del territorio. L’intervento ha riguardato il rifacimento del manto d’asfalto, messa a dimora di diverse nuove piante già posate e l’installazione delle panchine.

«La riqualificazione della pista ciclopedonale era ormai divenuta una necessità considerato lo stato dell’asfalto – afferma il sindaco Lisa Mandelli – siamo intervenuti con l’obiettivo di favorire il transito in totale sicurezza per i ciclisti, risolvendo l’annoso problema dello sporgere delle radici delle piante che delimitano la pista con altre essenze più adatte all’arredo urbano. Siamo soddisfatti, come Comune, di aver rispettato i tempi programmati e di restituire ai concittadini uno spazio di cui fruire nel periodo estivo».

Nel corso del cantiere si è provveduto al rifacimento del manto di copertura e dei cordoli di protezione, al restyling della banchina di separazione dalla carreggiata con il posizionamento di nuove essenze arboree necessarie per consentire di muoversi in bicicletta o a piedi in totale sicurezza lungo uno degli assi viari più importanti del territorio.

L’investimento complessivo è stato di 190mila euro, somma finanziata interamente da Regione Lombardia a cui il Comune ha potuto accedere nel corso del 2020 grazie alla presentazione della progettualità dell’opera.

