Usmate Velate, si dimette l’assessore ai Lavori pubblici: Mario Ravasi lascia anche il consiglio comunale

Scossone nell’amministrazione comunale di Usmate Velate. Nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Ravasi ha presentato le dimissioni sia dall’esecutivo che dal consiglio comunale.

Dietro alla decisione di Ravasi ci sono motivazioni personali date dal crescente numero di impegni dell’ormai ex assessore, che non avrebbe più potuto gestire il suo ruolo in amministrazione nel migliore dei modi.

«È stata una decisione molto difficile da prendere – commenta Ravasi – Purtroppo i miei crescenti impegni personali non mi consentirebbero più di gestire l’impegno di assessore ed in consiglio comunale come vorrei. Per questo, anche in rispetto di tutti i cittadini che mi hanno votato lo scorso maggio, ho deciso di rassegnare le dimissioni. Auguro il meglio a tutto il gruppo di maggioranza e sono sicuro che possano continuare a lavorare al meglio per la nostra comunità».

Già dalla seduta dell’assise prevista per la sera di lunedì 17 gennaio, il politico usmatese non siederà più tra i banchi del parlamentino cittadino, ma la sua surroga verrà votata solamente durante il prossimo consiglio comunale, che molto probabilmente si terrà nel corso della prossima settimana.

Sulla decisione di Ravasi è intervenuto anche il sindaco Lisa Mandelli, che ha voluto ringraziare Ravasi per il lavoro svolto in questi primi mesi di mandato. «Desidero innanzitutto ringraziare Mario per la preziosa collaborazione, per la serierà dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi al mio fianco al servizio della città – spiega Mandelli – Insieme, in questi primi mesi di mandato amministrativo, abbiamo condiviso l’importante percorso di miglioramento del nostro territorio, inaugurando proprio nelle scorse settimane alcune opere importanti che hanno riguardato i nostri istituti scolastici».

Nei prossimi giorni l’amministrazione usmatese si metterà al lavoro per ridefinire la giunta e per ridistribuire le deleghe.

