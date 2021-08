Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gabriele Galbiati)

Il parco di Villa Borgia (Foto by Gabriele Galbiati)

Usmate Velate: “Shakespearology“, one man show al parco di Villa Borgia Mercoledì 1 settembre spettacolo teatrale interpretato da Woody Neri per dare voce al “Bardo” in persona e ripercorrere le tappe fondamentali della sua opera e della sua biografia.

Mercoledì 1 settembre la rassegna teatrale “L’ultima luna d’estate” farà tappa a Usmate Velate. A partire dalle 21 il parco di Villa Borgia ospiterà lo spettacolo “Shakespearology“, un one man show interpretato Woody Neri per dare voce al “Bardo” in persona e ripercorrere le tappe fondamentali della sua opera e della sua biografia. Concept e regia a cura di Sotterraneo.

Voucher per ingresso ridotto, destinati ai residenti, disponibili in biblioteca. Prenotazioni telefoniche al numero 0396829789. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà Monastero della Misericordia di Missaglia, Lecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA