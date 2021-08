Usmate Velate, scuola: Daniele Gatti alla guida del comprensivo “Lina Mandelli” A partire da mercoledì 1 settembre il professor Daniele Gatti succederà a Daniele Fumagalli, in pensione, al quale è andato il ringraziamento della amministrazione comunale.

Scuole di Usmate Velate, cambia il dirigente scolastico. A partire da mercoledì 1 settembre il professor Daniele Gatti succederà a Daniele Fumagalli alla guida dell’Istituto comprensivo “Lina Mandelli”. Luisa Mazzuconi, consigliere delegato all’Istruzione, ha voluto ringraziare pubblicamente Fumagalli, a nome di tutta l’amministrazione comunale, per l’impegno profuso: «Al professor Daniele Fumagalli desideriamo rivolgere il nostro ringraziamento per il lavoro svolto nel corso di questi anni e per il raggiungimento della sua meritata pensione. Anche grazie alla fattiva collaborazione fra Comune e scuola, siamo stati in grado di offrire un’offerta formativa di elevata qualità alle nostre giovani generazioni».

Come approvato dal collegio dei docenti, la ripresa delle attività è ormai alle porte. La scuola dell’infanzia riaprirà lunedì 6 settembre, mercoledì 8 sarà la volta della scuola secondaria, le primarie lunedì 13 settembre.

«Ai nostri alunni ci sentiamo di augurare un’annualità scolastica che consenta loro di riappropriarsi di una quotidianità ricca di relazioni e di socialità - sottolineano il sindaco Lisa Mandelli e il consigliere Luisa Mazzuconi - La ripresa delle lezioni in presenza sarà per loro un mezzo per ritrovare la normalità dello sguardo, del confronto, della costruzione di legami di amicizia. Serviranno responsabilità e rispetto delle regole, ma sarà per tutti loro un’opportunità formativa da sfruttare per diventare adulti. L’augurio di buon anno scolastico lo estendiamo al corpo docente e non docente, al personale Ata e ai genitori degli alunni: grazie al lavoro di squadra sarà possibile far vivere ai nostri studenti un’avventura così ricca di stimoli da averla sempre come ricordo».

