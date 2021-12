Usmate Velate: in estate i lavori per il campo sportivo della scuola media, il progetto del bilancio partecipato Il Comune di Usmate Velate ha già affidato l’incarico per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Campo sportivo esterno della scuola media Luini. Lavori in estate.

Il Comune di Usmate Velate ha già affidato l’incarico per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Campo sportivo esterno della scuola media Luini, progetto vincitore dell’edizione 2020-2021 del Bilancio partecipato con 229 preferenze ottenute.

«A distanza di un mese dalla chiusura delle votazioni, il Comune ha già completato l’iter di affidamento dei lavori, dando così immediato seguito alle scelte portate avanti dalla cittadinanza – hanno commentano il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Bilancio Marcello Ripamonti – Tenendo conto delle esigenze della scuola, abbiamo deciso di prevedere l’intero intervento per il periodo estivo, in modo tale da poter accogliere gli studenti nel nuovo anno scolastico con un campo completamente riammodernato. Nel contempo, stiamo già iniziando a pensare alla nuova edizione del Bilancio partecipato 2022, un appuntamento che col passare degli anni ha mantenuto un’importante capacità di coinvolgimento e di aggregazione».

L’intervento, del valore complessivo pari a 50mila euro, come richiesto dai proponenti verterà sulla riqualificazione e sull’ampliamento dell’area esterna utilizzata da centinaia di studenti durante l’intervallo mensa oltre che per le attività sportive.

L’area ad oggi si presenta con un asfalto estremamente rovinato, con presenza di cespugli pericolosi in quanto troppi vicini e un accesso aperto verso l’area esterna frequentata da molti autoveicoli. Il progetto appaltato prevede la rimozione dell’asfalto attuale e la posa di un tappetino bituminoso con rivestimento colorato, ideale per aree sportive esterne. Prevista poi la segnatura di 3 campi da gioco, dal momento che lo spazio verrà predisposto per ospitare basket, volley e calcetto, con la posa di canestri, rete e porte mobili. Attorno al campo è prevista la realizzazione di una rete alta 7 metri, per una lunghezza complessiva di 17 metri, lungo il lato confinante con via Luini, al fine di evitare la fuori-uscita del pallone durante le fasi di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA