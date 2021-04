Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Usare la voce, a Bellusco un corso gratuito dedicato agli adolescenti Si chiama “Magia delle parole” ed è un laboratorio teatrale online per sperimentare in modo creativo le potenzialità della propria voce. Lezioni da maggio per ragazze e ragazzi dai 16 ai 20 anni e a giugno per la fascia d’età dai 12 ai 15 anni.

Un laboratorio teatrale online per sperimentare in modo creativo le potenzialità della propria voce dedicato agli adolescenti. Si chiama “La magia delle parole” ed è quello che Piano locale giovani organizza nell’ambito del progetto #skilliamoci. Il corso è gratuito e offerto dall’associazione culturale “Un palcoscenico” per i ragazzi di Bellusco.

Le lezioni saranno condotte da Nadia Galbiati e prenderanno il via da maggio per ragazze e ragazzi dai 16 ai 20 anni e a giugno per la fascia d’età dai 12 ai 15 anni.

Durante le lezioni si scopriranno gli aspetti caratteristici della propria voce (tonalità, intensità, ritmo e colore) e si cercherà di coinvolgere gli altri attraverso la lettura interpretativa di racconti di diversi generi letterari. Al termine dei corsi è prevista una performance finale che prevede una rappresentazione audio. L’attività, su richiesta e con successiva convenzioni con le scuole di provenienza, potrà rientrare nel PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - ex Alternanza Scuola-Lavoro). Info: [email protected]

