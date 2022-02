Lissone stazione investimento mortale Ex Passaggio a livello di via Varese (Foto by Gianni Radaelli)

Uomo muore investito da un treno a Lissone, linea interrotta tra Seregno e Monza Tragedia sui binari della stazione ferroviaria “Lissone- Muggiò” mercoledì 16 febbraio: un uomo è stato investito da un treno. Indagini in corso.

Tragedia sui binari nei pressi della stazione ferroviaria “Lissone- Muggiò” mercoledì 16 febbraio: un uomo è stato travolto da un treno sul binario uno, in direzione Milano. L’allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, con una ambulanza della Croce Verde di Lissone e un’automedica, entrambe in codice rosso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monza e della polizia ferroviaria.

La circolazione dei treni subisce rallentamenti. Trenord comunica che “a causa di un investimento di persona lungo la linea e il conseguente intervento delle autorità competenti per gli opportuni rilievi, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Seregno e Monza. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Da/per Como-Milano è possibile utilizzare i treni RE7 Como-Saronno-Milano. Da/per Camnago Lentate-Milano Bovisa è possibile utilizzare i treni Suburbana S2 Mariano Comense-Passante-Milano Rogoredo”.

