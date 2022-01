“Uomini con il fuoco dentro”, un musical al cineteatro Agorà di Carate Brianza Al cineteatro Agorà di Carate Brianza domenica 30 gennaio, alle 16, il musical “Uomini con il fuoco dentro”.

Domenica 30 gennaio, alle ore 16, presso il cineteatro Agorà di Carate Brianza andrà in scena “Uomini con il fuoco dentro”, un musical che ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale, promosso dall’associazione di promozione sociale Elikya in collaborazione con la comunità pastorale Spirito Santo di Carate Brianza e Albiate. L’ingresso, gratuito e ad invito, sarà consentito solo a chi è in possesso del super green pass. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 331/9872998 - 0362/900022 oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA