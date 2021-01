Il gruppo di Uniti per Albiate (Foto by Elisabetta Pioltelli)

“Uniti per Albiate”: diretta streaming per la Giornata della Memoria Il gruppo di opposizione invita la popolazione a unirsi a una videoconferenza: «per dare un segnale concreto contro le discriminazioni e l’emarginazione». Il Comune celebrerà con una cerimonia in forma riservata in Villa Campello

Il gruppo di “Uniti per Albiate” ha deciso di celebrare la Giornata della Memoria con una diretta streaming mercoledì 27 gennaio, alle 20.45. «Invitiamo la cittadinanza ad unirsi alla videoconferenza (qui) per dare un segnale concreto contro le discriminazioni, le disuguaglianze, l’odio razziale e l’emarginazione- affermano i consiglieri comunali di opposizione ad Albiate- ancor di più in questi tempi difficili è importante restare “Uniti per non dimenticare”».

Il Comune di Albiate celebrerà la Giornata della Memoria con una cerimonia in forma riservata in Villa Campello: mercoledì 27, alle 18, consegna delle medaglie d’onore ai familiari di 4 albiatesi deportati.

