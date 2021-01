Carate: spaccata tabaccheria via Donizetti (Foto by Signorini Federica)

Un’altra spaccata, col suv ariete contro la tabaccheria di Carate Brianza: «Danni davvero ingenti in un momento già difficile» Un’altra spaccata sul territorio della Brianza, dopo quella dell’alba di domenica a Verano Brianza. Martedì 19 gennaio, verso le 4 del mattino, I ladri hanno sfondato la serranda della tabaccheria di via Donizetti a Carate Brianza usando un suv come ariete. La rabbia dei titolari.

Spaccata con furto a Carate Brianza, ai danni della tabaccheria di via Donizetti. È successo martedì 19 gennaio, verso le 4 del mattino. I ladri hanno sfondato la serranda usando un suv come ariete, un fuoristrada di colore rosso. L’impatto è stato talmente violento che «ci hanno distrutto tutto. La vetrina, il portale, hanno sfondato e spinto indietro il bancone. Addirittura sono riusciti a rompere l’abbassamento del soffitto con le schegge» derivate dall’impatto, spiega Luigi Guadagna, marito della titolare Roberta Di Vaira.

Una quantificazione del furto non c’è ancora stata. Di certo i malviventi hanno messo le mani sia sul cassetto della cassa che su Gratta e vinci, sigarette e altro. I danni materiali sono «davvero ingenti e sicuramente sproporzionati rispetto a quanto sono riusciti a rubare. Ci hanno messo in ginocchio, in un momento già difficile» per via dell’emergenza Covid.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Si tratta della seconda spaccata in tre giorni sul territorio: nelle primissime ore di domenica 17 gennaio ignoti avevano rubato un mezzo da cantiere per assaltare un distributore di sigarette e un bar a Verano Brianza.

