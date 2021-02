Villasanta San Fiorano gomme tagliate alle auto in piazza Ghezzi (Foto by Michele Boni)

Una decina di auto vandalizzate nella notte a Villasanta E’ accaduto in piazza Ghezzi a San Fiorano, frazione di Villasanta, non molto lontano dal cimitero locale. Dalle auto non è stato rubato nulla. Qualcuno dei proprietari ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri.

Gomme tagliate, tergicristalli e specchietti rotti: colpite una decina di auto in piazza Ghezzi a San Fiorano, frazione di Villasanta, non molto lontano dal cimitero locale. Un atto vandalico in piena regola: chi ha compiuto questa azione, a quanto pare, ha puntato solo a danneggiare i veicoli e nulla di più. Dalle auto non è stato rubato nulla. Resta però, tra i proprietari, l’amaro in bocca perché adesso si pensa a quantificare i danni che possono oscillare da poche decine di euro per sostituire un tergicristallo, fino a svariate centinaia di euro per cambiare gli pneumatici.

Qualcuno di fronte alla brutta sorpresa, nella giornata di giovedì, ha anche formalizzato una denuncia per danni alla caserma dei Carabinieri di via Edison a Villasanta nella speranza di trovare i colpevoli. Impresa non certo semplice per i militari dell’Arma poiché in quella zona non c’è videosorveglianza e gli abitanti pare non si siano accorti di nulla nel corso della notte, se non l’indomani, quando hanno visto le vetture vandalizzate.

