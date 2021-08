Un premio per l’innovazione nel Welfare, aperte le iscrizioni per il bando “Parità virtuosa” L’iniziativa si rivolge ad aziende, associazioni imprenditoriali, cooperative e sindacati con esperienze innovative in tema di welfare. Basta avere una sede aziendale nel territorio lombardo con un numero minimo di dieci dipendenti

Sono aperte fino a venerdì 8 ottobre le iscrizioni alla terza edizione del bando “Parità virtuosa. Iniziative creative e sostenibili di conciliazione VitaLavoro in Lombardia ai tempi del Covid-19”. È un’iniziativa del Consiglio per le Pari Opportunità del Consiglio regionale (Cpo) per dare un riconoscimento alle realtà più virtuose del territorio in tema di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro.

“La perdita del lavoro, aggravata dalla pandemia, colpisce soprattutto le donne, la maggior parte neomamme, per l’impossibilità di conciliare la gestione familiare con la vita professionale – ha dichiarato Letizia Caccavale Presidente CPO in occasione della pubblicazione del bando- Serve un cambio di passo per favorire una cultura diversa a favore delle famiglie che possa testimoniare la maternità come vero valore sociale”

L’iniziativa si rivolge ad aziende, associazioni imprenditoriali, cooperative e sindacati con esperienze innovative in tema di welfare. Basta avere una sede aziendale nel territorio lombardo con un numero minimo di dieci dipendenti e compilare la scheda di adesione sul sito del Consiglio regionale al link http://bit.ly/CONCILIAZIONE-VITA-LAVORO entro venerdì 8 ottobre 2021. La premiazione delle realtà vincitrici si svolgerà nel mese di novembre 2021. Info: [email protected]

