Un gazebo al minigolf e un camion dei rifiuti, doppio incendio a Paderno Dugnano Doppio incendio a Paderno Dugnano dove, nel pomeriggio di sabato 9 maggio, sono bruciati un gazebo al minioglf cittadino e camion dei rifiuti.

Erano passate da pochi minuti le ore 17 di sabato 9 maggio quando è divampato un incendio nel minigolf di via Leonardo Da Vinci a Paderno Dugnano, area dismessa da doversi anni. Le fiamme hanno fatto presa sulle strutture di un gazebo e nella zona bar. Sul posto i Vigili del Fuoco sono impegnati per sedare le fiamme. Un secondo rogo è avvenuto a un centinaio di metri di distanza, in via Guido Rossa dove ad andare in fiamme è un camion compattatore per la raccolta a domicilio dei rifiuti. Possibile il dolo in entrambi i casi.

Il compattatore di rifiuti mentre brucia

