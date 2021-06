Un drone si incastra sulla basilica di Seregno: arriva anche l’autoscala da 50 metri da Milano FOTO Mobilitazione straordinaria di mezzi dei vigili del fuoco a Seregno per cercare di recuperare un drone rimasto incastrato nella croce sulla cupola della basilica, ma non è bastato.

Voleva fare delle riprese in centro a Seregno dall’alto, e in particolare sopra la basilica, ma qualcosa è andato storto: il drone che stava pilotando ha finito per incastrarsi nella cupola di San Giuseppe.

GUARDA la gallery dell’intervento

Cronache di un giorno di soccorsi “straordinari” nel comune brianzolo, con la mobilitazione di diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di restituire il cupolone alla sua naturale integrità. Quella integrità che è stata compromessa domenica 6 giugno da un piccolo inaspettato invasore, un drone che il pilota, da terra, ha forse controllato male - o forse è rimasto vittima di un malfunzionamento. Sta di fatto che dopo un iniziale intervento infruttuoso dei mezzi dei vigili del fuoco della provincia di Monza, l’allarme è stato esteso: e così sul posto è arrivata anche un’autoscala dei pompieri con scala da 50 metri, l’unica presente in Lombardia, non più giovane ma tutt’ora in servizio. Si tratta di un mezzo analogo a quello usato a Torino anni fa per salvare la Sindone in un incendio.

Mobilitazione a Seregno per il drone sulla basilica

Questa volta il soccorso è meno celeste ma è comunque di carattere ecclesiastico: i vigili del fuoco cercheranno di riportare a terra l’inaspettato quasi-Ufo. Sul posto anche la polizia locale di Seregno e soprattutto il Saf dei vigili del fuoco, il nucleo speleo-alpino-fluviale, cioè i vigili del fuoco preparati a calarsi con funi e imbragature.

Mobilitazione a Seregno per il drone sulla basilica

La mobilitazione non è servita: nemmeno il 50 metri è lungo abbastanza per arrivare sulla verticale della croce in cima alla cupola della basilica, dove il drone si è incastrano tra le palme di bronzo. Insomma: deve restare lì, tanto più che non sembra creare rischi anche nel caso cadesse. Con ogni probabilità, se restasse lì fino all’autunno, sarà recuperato in occasione dei lavori di restauro della basilica in programma da ottobre: allora sarà disponibile un mezzo con cestello da 70 metri. Stando alle prime informazioni raccolte - da confermare - era il drone di un professionista o un fotoamatore che stava facendo delle riprese per uno dei battesimi che si stavano svolgendo all’interno della basilica: se fosse confermato, sarebbe un bizzarro battesimo del volo.

Mobilitazione a Seregno per il drone sulla basilica

© RIPRODUZIONE RISERVATA