Un drappo bianco sul municipio di Monza per ricordare le stragi di Falcone e Borsellino Verrà esposto sabato 23 maggio alle 17.57, giorno e ora, nel 1992, della strade di Capaci. Il sindaco: «Con piacere abbiamo colto l’invito di Maria Falcone di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, hanno lavorato nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria».

Anche il Comune di Monza aderisce all’iniziativa dell’Anci e in occasione della “Giornata Nazionale della Legalità” ricorda i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 28 anni dalle stragi di mafia che li hanno uccisi. «Continuano a vivere nei nostri cuori. Sabato 23 maggio onoreremo due uomini simbolo dell’Italia onesta, due eroi» ha detto il sindaco Dario Allevi ricordando le immagini delle stragi di Capaci e via D’Amelio alle quali assistette in tv nel 1992.

«Ricordo i silenzi e le lacrime davanti a quelle drammatiche immagini, la rabbia di non poter più accettare passivamente un attacco così violento al cuore del mio Paese. Io non so quanto, percentualmente, abbiano influito quei tragici avvenimenti sulla mia voglia di candidarmi in Consiglio Comunale qualche anno dopo, ma so perfettamente che i due Giudici/Eroi sono diventati la stella polare nella mia azione politica ed amministrativa» ha aggiunto.

«Con grande piacere – ha detto ancora Allevi – abbiamo colto l’invito di Maria Falcone, Presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, hanno lavorato nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria. Quando i giornalisti chiedevano a Falcone cosa lo facesse andare avanti nonostante i rischi e i sacrifici, lui sorrideva e rispondeva “soltanto lo spirito di servizio”. Parole che, oggi, sono le motivazioni che hanno consentito a tanti medici, infermieri e volontari di combattere contro il Coronavirus. Per lo stesso spirito di servizio».

Sabato 23 maggio, alle ore 17.57, giorno e ora della strage di Capaci, un drappo bianco con l’effigie dei due giudici siciliani sarà appeso sulla facciata del palazzo municipale di piazza Trento e Trieste. Il flash mob sarà accompagnato da un hastag, #ilcoraggiodiognigiorno. «Quel coraggio che mettevano nel loro lavoro quasi trent’anni fa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che, oggi, mettono medici e infermieri nella loro lotta quotidiana contro il maledetto virus» ha concluso il sindaco..

