Tutto pronto per il progetto di riqualificazione del Naviglio tra Cornate d’Adda e Paderno Nei giorni scorsi l’anteprima, il progetto vero e proprio per il Naviglio di Paderno d’Adda sarà presentato la prossima settimana ai sindaci di Cornate e Paderno e al presidente del Parco Adda Nord: «Opera di Leonardo da Vinci, darebbe impulso al turismo e all’economia della zona», dice il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta.

Il progetto vero e proprio per il Naviglio di Paderno d’Adda sarà presentato la prossima settimana ai sindaci di Cornate e Paderno e al presidente del Parco Adda Nord. Intanto nei giorni scorsi l’anteprima è stata presentata nella sede del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi dal presidente Alessandro Folli. Si tratta della conclusione di un percorso iniziato nel 2019 con l’avvio di uno studio di fattibilità per la valorizzazione del canale realizzato per consentire la navigazione tra il lago di Como e Milano.

All’evento ha partecipato il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, promotore dell’emendamento al bilancio di Palazzo Lombardia, approvato dall’aula, proprio con l’obiettivo di reperire i fondi necessari alla realizzazione dello studio.

Studio per la valorizzazione del Naviglio di Paderno d’Adda

“Si tratta della riqualificazione di un’opera straordinaria – commenta Corbetta – che rappresenta un’opportunità per il territorio, sotto differenti profili. Il Naviglio fra Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, e Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, esprime la genialità di Leonardo Da Vinci. Il suo recupero consentirebbe un forte impulso per il turismo e per l’economia di tutta la zona e un punto di richiamo per i visitatori anche a livello extra-regionale”.

“La presentazione dello studio – continua Corbetta – non è un punto di arrivo ma di partenza per arrivare a definire una strategia che possa portare alla piena valorizzazione del Naviglio, con i benefici che ne deriverebbero anche in termini ambientali. L’intervento si inserisce pienamente in una visione che prevede interventi atti a favorire la fruibilità del sistema dei Navigli, e anche in questo senso il tratto fra Cornate d’Adda e Paderno risulta essenziale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA