(Foto by Chiara Pederzoli)

I girasoli di Ruginello (Foto by Chiara Pederzoli)

Tutti in gita alla distesa di girasoli di Vimercate: un mare giallo in mezzo alla Brianza - VIDEO Passaparola e tam tam social hanno reso celebre l’enorme distesa di girasoli di Ruginello di Vimercate, coltivata da un’azienda agricola: tanti curiosi in gita domenicale.

Una gita fuori porta, ma poco fuori porta: fino a Ruginello di Vimercate, per essere precisi. Perché in pochi giorni l’enorme distesa di girasole alle spalle del polo scolastico Omnicomprensivo ha fatto il giro dei social e del passaparola fino ad attrarre tanti curiosi che domenica 28 giugno hanno deciso di fare una passeggiata nell’enorme distesa gialla. Si tratta di 13 ettari di terreni dell’azienda agricola Frigerio Augusto, che lo scorso aprile ha deciso di diversificare le coltivazioni (l’azienda si occupa soprattutto di mais, soia e frumento). La destinazione finale sono i semi per farne olio a uso alimentare: nel frattempo sono diventati un’attrazione turistica di prossimità.

In gita ai girasoli di Ruginello

(Foto by Chiara Pederzoli)

