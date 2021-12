Tutti i premiati di Carate per lo Sport 2021: sedici società e quindici atleti LEGGI Medaglia anche a Tortu - In occasione dell’edizione 2021 di “Carate per lo Sport” sono state premiate sedici associazioni sportive per l’impegno sul territorio e quindici atleti. Ecco tutti i nomi.

In occasione dell’edizione 2021 di “Carate per lo Sport”, alla presenza del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, sono state premiate le associazioni sportive “per la preziosa attività svolta a favore del territorio” e in particolare “per la promozione attraverso lo sport, del benessere, dell’educazione e dell’inclusione sociale dei giovani cittadini”.

Il Comune di Carate ha premiato anche Filippo Tortu, con un’altra medaglia d’oro di civica benemerenza 2021 .

(Foto by Jennifer Caspani)

Sedici sono le associazioni, enti e società sportive a cui l’amministrazione ha destinato un contributo in segno di riconoscenza per il loro operato sul territorio. Mentre sono 15 gli atleti meritevoli premiati, proposti dagli stessi allenatori, per il loro impegno e dedizione nell’attività sportiva, che hanno dimostrato soprattutto in quei mesi dove sono stati costretti a causa delle limitazioni anti-Covid a interrompere gli allenamenti in presenza.

I premiati dell’edizione 2021 di “Carate per lo sport” sono stati: Wa Yu Karate Brianza, A.S.D. Ginnastica Pro Carate e le atlete Sara Proserpio e Letizia Mondella; U.S. Volalto Onlus e le sportive Sabrina Beretta e Benedetta Maggioni; Ni Ten Ryu Karate Brianza (Tabitha Mbouh e Elkafaway Moaz), Gso Costa Lambro con Giorgio Ranieri e Alberto Riva; A.S.D Daini e le atlete Francesca Bianchi e Giulia Caglio, Club Alpino Italiano (Maurizio Cesana e Gianluca Cattaneo), Gruppo sportivo dilettantistico Agliatese e gli sportivi Tommaso Laverde, Lorenzo Bramati, Emma Griffini e Nina Sirtori; Vang Dao Duong; Pallacanestro Masters e i due giocatori Alessandro Rigamonti e Andrea Anelli; Asdo Agorà; Circolo Tennis e i due sportivi Andrea Longhino e Filippo Riva; il Motoclub, i Marciacaratesi con Federica Vernò e Daniele Magni; lo Studio Danza Arabesque e le ballerine Lucrezia Colzani e Daniela Cesana, I.M.Art con Beatrice Marzani e Ettore Cassina e Isadora Duncan con Rebecca Anna Villa e Melissa Disca; Piccoli Diavoli 3 Ruote e il ciclista Andrea Villa.

