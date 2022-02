Tutti gli appuntamenti per festeggiare i 50 anni della Croce Bianca di Giussano La Croce Bianca di Giussano, nel 2022, festeggia i 50 anni dalla fondazione. E lo farà con un ricco programma di appuntamenti.

«Cinquant’anni anni di sezione sono un traguardo straordinario e, come tale, merita di essere celebrato». Così la Croce Bianca di Giussano ha annunciato un ricco programma di festeggiamenti per il mezzo secolo di storia. Il gruppo che si sta occupando dell’organizzazione delle celebrazioni è già all’opera da oltre un anno per garantire la buona riuscita delle iniziative. Durante tutto il 2022 saranno molte le occasioni per festeggiare i 50 anni della Croce Bianca di Giussano sul territorio, ma questo non distoglierà l’attenzione dei volontari da quello che è il loro compito principale, cioè assistere le persone nel momento del bisogno. L’equipaggio dedicato al 112 sarà sempre attivo durante ogni manifestazione e, purtroppo, non potrà essere presente all’evento del giorno. I festeggiamenti inizieranno il fine settimana del 12 marzo, con l’evento ufficiale che culminerà nella mattinata di domenica 13. Accompagnati dai rappresentanti delle altre sezioni di Croce Bianca Milano e di altre associazioni di primo soccorso del territorio, nonché dai vigili del fuoco, dalle autorità e, ovviamente, dai volontari di Croce Bianca Giussano, verranno inaugurati la nuova ambulanza per il 112 e un pennone in memoria dei volontari deceduti.

Durante i pomeriggi di sabato e domenica, il gruppo formazione darà dimostrazione delle tecniche di soccorso simulando alcuni interventi. Inoltre, sarà possibile visitare la sede della sezione, scoprire i segreti delle ambulanze e, i più piccoli potranno mettersi al volante di piccole ambulanze realizzate appositamente per loro. Il secondo appuntamento è fissato al 14 maggio con la Giornata di promozione del Nue 112, quando sarà possibile assistere alla simulazione di una maxi emergenza alla quale prenderanno parte, oltre alla Croce Bianca di Giussano, anche il 118, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e la Polizia locale. Per l’occasione verrà allestito un angolo informativo degli enti partecipanti. Da buoni italiani, non poteva mancare un evento culinario. Sabato 21 maggio, presso il laghetto di Giussano, si potrà “Bere un bicchiere in compagnia”. Verrà allestito un percorso tra le cascine del laghetto con punti degustazione in collaborazione con diverse enoteche e case vinicole del territorio. A luglio, inoltre, non mancherà la tradizionale festa della Croce Bianca di Giussano che, in occasione del 50esimo, verrà arricchita con una fiaccolata che passerà per le sezioni della Brianza e si concluderà con la S. Messa in ricordo dei volontari scomparsi.

Un doppio appuntamento di festeggiamenti è previsto anche a settembre: domenica 4 si potrà assistere al concerto con le musiche di Ennio Morricone presso Villa Sartirana e domenica 18 ci sarà il raduno e la sfilata della Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco per le vie cittadine. L’anno di festa si concluderà a inizio dicembre con uno spettacolo di Superzero dedicato ai più piccoli.

