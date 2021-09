Turismo, il Lario Express elettrico e a vapore attraverso la Brianza Locomotore elettrico e locomotiva a vapore per il Lario Express, il treno storico che ha fatto tappa a Monza, Lissone, Desio e Seregno nell’itinerario verso il lago di Como.

Non è stato baciato da una bella giornata, ma ha attirato come sempre gli sguardi dei curiosi al suo passaggio. Il Lario Express che domenica 26 settembre si è mosso dalla stazione Centrale di Milano per andare alla scoperta del lago di Como ha fatto tappa al mattino a Monza, Lissone-Muggiò, Desio e Seregno. E poi con uguale percorso al ritorno in serata (passaggio previsto alle 20 a Seregno).

Il treno storico questa volta è composto da locomotiva elettrica tra Milano e Como e locomotiva a vapore, carrozze degli anni 30 “Centoporte”.

In testa al convoglio la “Tigre”, il locomotore elettrico multiruolo che fu una punta di diamante negli anni 80 e restaurata da fondazione FS. La locomotiva a vapore FS 640 con tender invece è prodotta da Breda e progettata nel 1906.

Lario express 26 settembre 2021

