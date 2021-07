Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Triuggio, uno spettacolo teatrale per ricordare Carlo Meregalli Per ricordare lo scomparso presidente Carlo Meregalli, la Bottega del Teatro di Triuggio gli dedicherà il suo prossimo spettacolo.

La Bottega del Teatro di Triuggio dedicherà il suo prossimo spettacolo al compianto presidente Carlo Meregalli. Il triuggese, 55 anni, si è spento la scorsa settimana dopo una lunga malattia. Sabato i funerali sono stati celebrati nella chiesa di Sant’Antonino Martire. Numerosi gli amici accorsi per un ultimo saluto e per essere vicini alla famiglia. «Carlo era una persona stupenda, solare e intelligente – è stato il ricordo del presidente onorario del sodalizio Domenico Damiano – Amava il teatro e il suo entusiasmo era contagioso, ci esortava a fare sempre cose nuove. Per tutti noi è una perdita gravissima».

