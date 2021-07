Triuggio, la 18enne Martina Riboldi a caccia della finale di Miss Grand Prix 2021 Sogna di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. Sarà in passerella giovedì 5 agosto in Abruzzo, a Giulianova (Teramo), dove cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma sabato 7 agosto a Pescara.

C’è anche Martina Riboldi, 18enne di Triuggio, tra le quaranta pre-finaliste nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021 giunto alla 34esima edizione, trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.

Martina Riboldi, 1,65 di altezza, sogna di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. Sarà in passerella giovedì 5 agosto in Abruzzo, a Giulianova (Teramo), dove cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma sabato 7 agosto a Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.

