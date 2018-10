Trenord, solita raffica di bonus anche a novembre. Giovedì 18 sit-in di protesta a Milano Porta Garibaldi

Solita raffica di bonus sulle direttrici brianzole di Trenord per lo standard di affidabilità non rispettato neanche ad agosto per più della metà dei treni del servizio ferroviario regionale. Giovedì 18 sit-in di protesta dei pendolari lombardi e brianzoli alla stazione di Milano Porta Garibaldi.