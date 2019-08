Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Treni, guasti a raffica sulla Milano-Lecco-Sondrio-Tirano: ritardi e cancellazioni anche a Ferragosto Guasti a ripetizione sulla linea elettrica e agli impianti di circolazione tra le stazioni di Milano: così per i viaggiatori della Milano-Lecco-Sondrio-Tirano spostarsi prima di Ferragosto è stato un calvario.

Neanche la settimana di Ferragosto il servizio di trasporto pendolare su ferro è libero da disservizi. Questa volta gli utenti alle presi con ritardi e cancellazioni sono stati quelli della linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (che in Brianza ferma a Carnate, Arcore e Monza) che hanno dovuto affrontare, in poche ore, ben due emergenze. La prima si è registrata nella serata di martedì 13 agosto quando numerosi problemi alla circolazione erano stati determinati da guasti alla linea elettrica fra le stazioni di Milano - Greco Pirelli e Centrale. Mercoledì 14, invece, al mattino, i guasti si sono ripetuti più a nord, agli impianti di circolazione fra gli scali di Lecco - Maggianico e Lecco. Gli operai e tecnici di Rfi sono intervenuti con diverse squadre per risolvere i problemi, ma i ritardi si sono accumulati: martedì sera un diretto che avrebbe dovuto essere a Morbegno (Sondrio) alle 21 è arrivato alle 23. Situazione simile l’indomani mattina, con ritardi anche di 20 minuti.

