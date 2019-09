Torna la Strabareggia: Lissone e Macherio ai nastri di partenza Aperte le iscrizioni per la tradizionale Strabareggia in programma venerdì 13 settembre con l’edizione numero 27. Percorsi da 5 e 10 km (questa distanza cronometrata con microchip). Attivo anche il sito internet.

Mettiamola così: oltre a fare del bene agli altri, può essere anche un modo per rimettersi in forma, correndo, dopo le vacanze estive. Si scaldano i motori, e i muscoli, per l’appuntamento podistico della frazione Bareggia: venerdì 13 settembre si terrà infatti la 27esima edizione della corsa da 5 o 10 km aperta a tutti i giovani, famiglie e società sportive. Luogo delle partenze: piazza della chiesa di Bareggia. Orari delle partenze: 20.30 per la 5 km e 21 per la 10 km. Per partecipare, è richiesto un contributo di 5 euro per la 5 km e 8 euro per la 10 km, compreso il microchip (se ci si iscrive l’ultimo giorno, il costo è di 10 euro).

Le iscrizioni al via da lunedì 2 settembre si ricevono tutte le sere al bar dell’oratorio della parrocchia di Bareggia e al negozio Mottafashionplace di viale Martiri della Libertà di Lissone, ma è possibile iscriversi anche online sul sito www.strabareggia.it.

La gara della 10 km sarà cronometrata con microchip, verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della 5 della 10 km, oltre ai primi 5 bambini under 10 della 5 km. All’arrivo è previsto un ricco buffet. T-shirt Strabareggia offerte dal main sponsor Cleaf.

