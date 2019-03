Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Timeline Film Festival a Carate, le premiazioni con il Cittadino media partner

Sabato 2 marzo, le premiazioni del Timeline Film Festival, il concorso internazionale di film realizzato dall’istituto Da Vinci di Carate Brianza (con il contributo del Comune e della BCC) e capace di intercettare, nella sua 11esima edizione, oltre 3mila film arrivati da oltre 100 Paesi. L’appuntamento è questa mattina all’auditorium BCC della residenza “Il Parco” dove anche “Il Cittadino” sarà presente, come media partner, consegnando il proprio premio al film documentario “Echi sommessi di una guerra vicina” dell’istituto Palladio di Treviso.

Tra i lavori delle scuole medie, nella sezione “tema libero” il premio andrà a “Future News” (Taller Telekids - Siviglia, Spagna), mentre riceverà la targa Cias “A mare” (istituto comprensivo Zingaretti – Bari). Restando nel tema libero, ma guardando tra i lavori delle scuole superiori, saranno premiati “La curva” dell’istituto Volta di Caltanisetta e “Stop Emotion” (HBLA for Art – Linz, Austra). E ancora “Dì di no” dell’istituto Vaccarini di Catania riceverà la targa “Saveria Antiochia” e “Just a toy” delle scuole di Pioltello la targa del Comune di Carate. Menzioni per “Loop” arrivato da Ravenna e per “Tu sola” arrivato da Milano.

Per la categoria “Ambiente e sviluppo sostenibile”, verrà applaudito “La scelta dell’eroe” dell’istituto comprensivo Moro di Cerro al Campo, mentre tra i film di animazione ha colpito la giuria “Reviver” di Shalev Ben Elya e Renen Adar (Gerusalemme, Israele); menzione speciale per “Grandma’s Pie” (dagli Usa) e menzione per “Short Changed” (dal Regno Unito).

Per “Diritti umani e legalità”, il premio sarà di “Clandestine” di Gerard Vidal-Cortes (Barcellona, Spagna), ma una menzione speciale verrà data a “Un passo avanti” (dall’Italia). “Tribu” di Sergi Merchan (Barcellona, Spagna) riceverà il premio per la categoria “Integrazione e intercultura”, dove una menzione sarà attribuita a “Rom” (dalla Turchia). Tra i lavori arrivati dalle scuole di cinema e dai giovani film maker, premiati “Bebek Evi – Dollhouse” di Ezgi Temel (Instanbul, Turchia) e “Happy Hour” di Fabrizio Benvenuto (Roma). “Too Fast Food” (Sébastien Bonfanti, Francia) riceverà il premio speciale BoB, selezionato tra i migliori film all’interno del Youth Cinema Network. La medesima pellicola riceverà anche il Premio del pubblico.

