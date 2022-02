Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tentata truffa dell’acqua col mercurio a Lissone sventata dalla donna presa di mira Si era finto un dipendente di Gelsia cercando di convincere una donna ad aprire la porta di casa per alcuni controlli urgenti per la presenza di mercurio nell’acqua. Ma il piano non è riuscito.

Tentata truffa dell’acqua contaminata dal mercurio a Lissone: la residente sventa il raggiro. Si era finto un dipendente di Gelsia cercando di convincere una donna ad aprire la porta di casa per alcuni controlli urgenti. Ha citofonato alla lissonese che però non è caduta nel tranello.

L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 2 febbraio, nella zona di via del Pioppo.

Il truffatore non è riuscito a convincere la residente che si è ben ricordata degli stratagemmi messi in atto dai delinquenti che si fingono funzionari o addetti per spillare denaro o beni preziosi.

La porta di casa della lissonese è rimasta chiusa e la truffa non è andata in porto. Casi simili (tentati o riusciti) si sono registrati di recente anche nella vicina Desio dove il Comune ha messo in guardia i cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA