Tenta scippo in stazione a Cesano, fallisce e finisce dritto nelle braccia dei carabinieri Il 20enne ha fatto cadere la vittima ma non è riuscito nel suo intento. Ha poi cercato la fuga nell’area dello scalo ferroviario e qui si è trovato di fronte i carabinieri della tenenza, di servizio durante un’attività di pattuglia.

Tenta lo scippo, fallisce, scappa e finisce dritto tra le braccia dei carabinieri. È accaduto tutto in pochi minuti alla stazione ferroviaria, dove nei giorni scorsi verso le 19 una donna è stata avvicinata lungo la sede stradale da un ventenne di nazionalità egiziana. L’uomo puntava alla sua borsetta. Ha cercato di strappargliela, ma il risultato è stato quello di far cadere a terra la vittima. Un passante ha assistito alla scena e ha iniziato a urlare, il ventenne ha cercato la fuga in stazione e qui si è trovato di fronte i carabinieri della tenenza, di servizio durante un’attività di pattuglia. I militari hanno bloccato l’uomo, richiamati dalla foga della sua corsa come se stesse scappando da qualcuno. Arrestato per tentato furto con strappo, il tribunale ha disposto la traduzione in carcere per il ventenne, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA