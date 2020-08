Tangenziale Est: svincoli chiusi in direzione sud a Vimercate e Arcore, ecco le viabilità alternativa Due settimane di lavori sugli svincoli di uscita della Tangenziale Est a Vimercate e loro chiusura permanente: stop in direzione sud sia verso le Torri Bianche sia verso Arcore-Villasanta. La viabilità alternativa.

Due settimane di svincoli chiusi per la tangenziale est nel Vimercatese. Lo ha comunicato la società Milano - Serravalle per dare corso a una serie di interventi di manutenzioni. Da venerdì 31 luglio e fino a giovedì 13 agosto vengono chiusi al traffico 24 ore su 24 i rami di svincolo in uscita per Arcore/Villasanta (km 25+165) e Vimercate sud/Q.re Torri Bianche (km 24+600) dalla carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P. 41 C.na Morosina/Burago (km 23+867), per la successiva uscita dalla carreggiata nord.

Inoltre da giovedì 6 agosto a venerdì 7 agosto 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro (Km 26+623) da carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Vimercate Sud (Km 24+798) per la successiva uscita da carreggiata nord.

