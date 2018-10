Sulbiate omaggia Giovannino Guareschi: conferenza e mostra fino a domenica Don Camillo e Peppone sbarcano a Sulbiate in occasione di una mostra didattica per commemorare Giovannino Guareschi nel 50esimo anniversario della sua morte. Fino al 14 ottobre.

Don Camillo e Peppone sbarcano a Sulbiate in occasione di una mostra didattica per commemorare Giovannino Guareschi nel 50esimo anniversario della sua morte. Si chiamerà “Non muoio neanche se mi ammazzano, l’avventura umana di Giovannino Guareschi”, l’esposizione che si inaugura nella serata di giovedì 4 ottobre, alla vecchia canonica di Sulbiate di via Madre Laura. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Le Radici con il patrocinio del Comune. In occasione dell’apertura della mostra, alle 20.45 in programma una conferenza presentata dal presidente dell’associazione Andrea Cavenaghi con i giornalisti Giovanni Fighera e Paolo Gulisano.

L’esposizione sarà quindi l’occasione per conoscere più da vicino la figura dello scrittore emiliano, presentato a tutto tondo, con lo scopo di mettere in luce un uomo che non fu solo un grande umorista, creatore di don Camillo e Peppone, ma anche uno dei più grandi scrittori del secolo scorso. La mostra rimarrà in esposizione sino a domenica 14 ottobre e potrà essere visitata da lunedì al venerdì dalle 20.45 alle 22.30; il sabato dalle 16.30 alle 19 e dalle 20.45 alle 22.30, mentre domenica 7 dalle 11 alle 13, dalle 15.30 alle 19 e dalle 20.45 alle 22.30. Domenica 14 invece solamente la mattina dalle 11 alle 13. Per prenotazioni e informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica associazioneleradici(at)gmail.it.

