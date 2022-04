Statua della Madonna vandalizzata da ignoti a Robbiano di Giussano Sull’accaduto indaga la polizia locale. La statua si trovava nei pressi dell’ingresso del cimitero della frazione. Il gruppo locale della Associazione nazionale carabinieri intenzionato a ripararla.

È stata vandalizzata da ignoti, nei giorni scorsi, la statua della Madonna, affrancata a una croce, posizionata nei pressi dell’ingresso del camposanto. in via don Rinaldo Beretta, a Robbiano, frazione di Giussano. Già in passato, nel 2015, la precedente statua della Madonna, posta nello stesso luogo, era stata oggetto di vandalismi e il gruppo locale della Associazione nazionale carabinieri aveva deciso di sostituirla con quella attuale. Sarà proprio il sodalizio presieduto da Sisto Polito a preoccuparsi anche questa volta del restauro o, se non fosse possibile, della sostituzione. A ritrovarla danneggiata, nella mattinata di mercoledì 6 aprile, alcuni cittadini, mentre si recavano al cimitero. Hanno allertato la polizia locale che ha consegnato il manufatto al parroco di Robbiano, don Giuseppe Corbari.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

