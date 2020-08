Statale 36, lavori in corso: attenzione allo sfalcio dell’erba, mercoledì notte lavori sulla uscita di Monza centro

Lavori in corso sulla Statale 36. Lunedì mattina cantiere in movimento per lo sfalcio dell’erba in direzione nord nel tratto di Briosco. Mercoledì notte chiude l’uscita Monza centro nella galleria di Monza per lavori al new jersey e alla pavimentazione.