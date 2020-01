Statale 36, incidente sulla sopraelevata di Carate Brianza: in tilt il traffico locale Un incidente sulla sopraelevata della Statale 36 a Carate Brianza intorno alle 13.30 di martedì 28 gennaio ha mandato in tilt la viabilità locale.

Ha mandato in tilt la viabilità locale l’incidente senza gravi conseguenze per i coinvolti tra un’auto e una moto sulla sopraelevata della Statale 36 a Carate Brianza. Per permettere i soccorsi, intervenuti con automedica e ambulanza di Seregno Soccorso, e i rilievi della polizia stradale di Monza (il trasferimento da Seregno alla nuova Questura è di pochi giorni fa) l’immissione in direzione di Milano è stata chiusa per circa tre quarti d’ora dalle 13.30 congestionando anche l’uscita dalle scuole nelle vicinanze ei trasporti pubblici. Il motociclista è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Desio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA