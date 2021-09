Sport in festa a Desio nel weekend, momenti speciali con Luigi Arienti e Lele Oriali Torna sabato 18 e domenica 19 settembre la “Festa dello Sport della Città di Desio” con le associazioni, ma anche i campioni di ieri e di oggi.

Torna sabato 18 e domenica 19 settembre la “Festa dello Sport della Città di Desio”, organizzata dall’assessorato allo Sport in collaborazione con il Comitato Sport Desio. L’appuntamento è al centro sportivo comunale di via Agnesi dove saranno presenti numerose società e associazioni sportive che svolgono e promuovono lo sport sul territorio. Hanno assicurato la loro partecipazione: Brianza Tornei, Centro Sportivo Desiano, KckDesio, Hammers, Vo Kinh Dao, Tennis Desio, Scherma Desio, Air Shooting, Atletica Desio, Runners Desio, EasyVolley, DesioVolley, Sire, Ginnastica San Giorgio, Club del Ghiaccio, Roller Macherio, Bocciofila Aurora Parco, Petanque, Gruppo Marciatori Desio, Aurora Calcio, Pallacanestro Aurora.

I cittadini di ogni età potranno cimentarsi con le diverse discipline, per capire quale sport praticare o semplicemente scoprire una nuova passione. Nel corso della “due giorni” sono previsti alcuni appuntamenti particolarmente importanti.

Sabato alle 15.15 si terrà la terza edizione SportRun ‘Corri al Centro’, con partenza da piazza don Giussani e arrivo al Parco delle Farfalle. Domenica mattina alle 9.30 prenderà il via da via Parini una camminata di 5 km adatta a tutti. Sabato alle 16.15 il pubblico potrà complimentarsi con la squadra nazionale di ginnastica ritmica Le Farfalle, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Domenica alle 11 ci sarà un momento dedicato a Luigi Arienti, ex ciclista e medaglia d’oro inseguimento a squadre Olimpiadi Roma 1960, mentre alle 18 arriverà Gabriele Oriali, ex calciatore e campione ai Mondiali del 1982.

