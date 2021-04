Sovico: un nuovo pozzo per innaffiare il centro sportivo (risparmiando) Accordo tra Comune di Sovico e Brianzacque per tenere verde il centro sportivo comunale: un nuovo pozzo e un contratto per risparmiare.

Un pozzo per tenere verde il centro sportivo comunale di Sovico. Il Comune e BrianzAcque hanno stipulato una convenzione relativa alla realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria/straordinaria e fornitura dell’energia elettrica del nuovo pozzo per l’innaffiamento a servizio del centro sportivo comunale di via Santa Caterina da Siena 1.

Brianzacque si occuperà, nei prossimi 25 anni dalla sottoscrizione della convenzione, oltre che della realizzazione anche della gestione e della manutenzione ordinaria/straordinaria e fornitura dell’energia elettrica, come già avviene per la rete potabile, garantendo al Comune la fornitura di acqua non potabile, per l’innaffiamento del campo di calcio a 11 del centro sportivo comunale, a fronte del pagamento dei metri cubi consumati, che saranno misurati tramite apposito contatore e addebitati in bolletta secondo la tariffa “per uso innaffiamento aree verdi pubbliche tramite pozzi di prima falda”, garantendo al Comune un risparmio rispetto agli attuali consumi di circa il 60%.

