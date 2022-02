Sovico, Silvia Panceri porta il suo primo singolo “Ora e per sempre” a Sanremo al premio Lucio Dalla Nella serata di venerdì 4 febbraio, nella manifestazione inserita tra le diverse iniziative del 71mo festival della canzone italiana, si è esibita anche la 27enne docente di francese alla media Parini

Al Grand hotel Des Anglais di Sanremo, nella serata di venerdì 4 febbraio, all’interno della quinta vetrina nazionale premio Lucio Dalla, inserita tra le diverse iniziative del 71mo festival della canzone italiana, tra gli ospiti della serata c’era anche la brianzola Silvia Panceri, 27 anni di Sovico, che ha presentato il suo primo singolo “ Ora e per sempre”, un suo testo musicato dal brianzolo Dino Angelini. Silvia Panceri, attualmente docente di lingua francese alla media Parini di Sovico, con doppia laurea alla Statale di Milano, in lingue e letteratura straniera e in lingue europee ed extraeuropee, e diplomata al liceo linguistico Parini di Seregno, ha nel suo Dna la passione per il canto, tanto da essere stata invita al premio Dalla. Ha iniziato a cantare per gioco a 3 anni quando coi suoi genitori assisteva ad una manifestazione. Mamma e papà l’ hanno spinta a salire sul palco e da li è partito tutto. La sua interpretazione è stata con il motivo di Nek “Laura non c’è”. Dopo gli studi e la doppia laurea ha ripreso a cantare. Ha anche un grande interesse per la recitazione e il mondo del teatro in generale.

“Con l’etichetta discografica “Canto Libero” e prodotto Dino Angelini lo scorso mese di dicembre è uscito il suo primo singolo dal titolo “Ora e per sempre” che oltre in lingua italiana è stato registrato anche in francese e in inglese. I tre brani sono disponibili sia su Cd e in tutte le piattaforme online.

Attualmente fa parte del format televisivo “Ai tempi del juke Box” e del programma “Il palco è tuo” condotto da Gatto Panceri, del quale non è neppure lontana parente, in onda sulle principali reti locali della Lombardia. A Sanremo ha raccolto molti consenti e applausi. Una vetrina molto importante e per lei si profila una interessante carriera.

