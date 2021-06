Sovico: il mondo del ciclismo in lutto per Luigi Resnati, per molti anni alla guida del Velo Club Classe 1939, la sua competenza si è messa in luce anche alla presidenza del Comitato regionale lombardo. Il saluto del “suo” Velo, i funerali saranno celebrati mercoledì 16, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sovico.

Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Luigi Resnati, dirigente brianzolo di lungo corso. Classe 1939, sovicese, Resnati è stato dirigente impegnato in tanti settori della vita ciclistica. Per molti anni alla guida del Velo Club Sovico, la sua competenza si è messa in luce anche alla presidenza del Comitato regionale lombardo.

«Non è facile trovare le parole, forse non ne servono neanche tante. Un grazie forse può bastare: grazie per quello che hai fatto per il “Velo”, grazie per quello che hai fatto per il ciclismo. Grazie per tutti i bambini, i ragazzi e gli appassionati che hai accolto in società. Grazie per la passione che hai trasmesso a tutti noi. Ciao Luigi» il commosso saluto del Velo Club Sovico. I funerali saranno celebrati mercoledì 16, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sovico.

