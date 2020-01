Sovico, il cinema Nuovo punta al raddoppio delle sale (e a un nuovo primato) Il cinema Nuovo di Sovico progetta il raddoppio delle sale grazie alle novità, alla tecnologia e a un numero di spettatori in crescita. Sarebbe il primo cinema parrocchiale della Provincia di Monza e Brianza e di Milano con il doppio schermo (così come era stato per il 3D).

Un progetto avveniristico, un sogno di raddoppio delle sale per creare una doppia opportunità cinematografica settimanale che, ampliando l’offerta su due schermi, possa offrire alla clientela la visione di 3 o 4 film a settimana. È il nuovo ed importante obiettivo cui prefigge il cinema “Nuovo” di Sovico che dal 1954 - anno in cui apre i battenti in via Baracca - non ha mai smesso di rinnovarsi.

La nuova sfida appare come una prospettiva che attende di ricevere tutti i necessari passaggi autorizzativi, di compatibilità tecnica e finanziaria per arrivare nel futuro prossimo ad un affascinante restyling: l’apertura di una nuova sala a 80 posti che verrebbe realizzata al piano superiore del cinema. Sarà dotata di arredi ed allestimenti in linea con la denominazione pensata per la stessa, Stars, con giochi di luce e pannelli che si rifanno ad un cielo stellato. La sala al piano terra sarà denominata “Moon”.

Il progetto di ampliamento godrebbe di un significativo contributo regionale (somma in conto capitale) che il “Nuovo” ha ottenuto grazie all’aggiudicazione di un bando regionale, classificandosi ai primi posti. Il progetto consentirebbe al cinema di essere la prima sala parrocchiale della Provincia di Monza e Brianza e di Milano ad avere il raddoppio dello schermo, dopo essere stata la prima a dotarsi della tecnologia 3D (nel 2010). Un progetto che intende soddisfare la voglia di cinema che è del resto in crescita.

A conclusione dell’anno, Cinetel, società che rileva circa il 95% del box office dell’intero mercato, ha infatti presentato i risultati nel 2019 sottolineando, rispetto al 2018, un incremento di più del 14% degli incassi e di più del 13% delle presenze.

Il cinema “Nuovo” di Sovico è in linea con questo trend positivo con un ritorno di spettatori in sala, anche sull’onda di pellicole come Bohemian Rapsody, Il Re Leone, Frozen 2 e ora di Tolo Tolo. Il personale responsabile del cinema sta attualmente analizzando nel dettaglio la progettualità dal punto di vista finanziario e tecnico - strutturale nel pieno rispetto delle normative vigenti.

