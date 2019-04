Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sovico: il centrodestra inaugura il comitato elettorale per Barbara Magni Il centrodestra ha inaugurato il comitato elettorale per sostenere la candidatura a sindaco di Barbara Magni. Fabrizio Sala: «Dobbiamo dare il primo sindaco donna a questo paese»

Taglio del nastro, alle 11.30 di sabato 13 aprile, del Comitato elettorale del centrodestra di Sovico. In via Giovanni da Sovico si sono riuniti esponenti locali, provinciali, regionali, sindaci di Comuni vicini (Albiate e Carate) e, alla presenza del vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, si è inaugurato ufficialmente il punto di riferimento logistico di confronto ed ascolto, della coalizione di centrodestra (Lega Nord, Forza Italia, Moderati per Sovico, Fratelli d’Italia) a sostegno della candidatura a sindaco di Barbara Magni.

“Vuole essere un punto di incontro per il cittadino che vuole esporci problematiche o situazioni positive che crede possano avere continuità qualora noi arrivassimo ad amministrare questo paese- ha affermato il candidato sindaco- il nostro obiettivo è di rilanciare Sovico a 360 gradi, ci teniamo molto al colloquio col cittadino per capirne i bisogni e cercare di soddisfarli”.

La tradizionale occasione dedicata all’avvio della campagna elettorale è valsa l’auspicio affinché Sovico torni ad essere governata dal centrodestra, a guida femminile. “Complimenti per il fatto che Sovico, contaminato dall’aria di tutta la Provincia di Monza e Brianza è riuscita a riscoprire i valori del centrodestra che sono alla base delle nostre popolazioni- ha affermato Fabrizio Sala- dobbiamo dare il primo sindaco donna a questo paese”.

Venerdì 3 maggio, alle 21, in sala civica, si terrà la presentazione pubblica della lista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA