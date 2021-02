Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sovico, contagi in aumento: 33 positivi e un decesso Positivi in aumento nell’ultima settimana a Sovico: sono 33, erano 19 il 5 febbraio. Registrato anche un decesso (14), il sindaco torna a raccomandare i propri concittadini al rispetto delle regole.

Sovico: positivi in aumento nell’ultima settimana. E il sindaco torna a raccomandare i propri concittadini al rispetto delle regole.

“La situazione della diffusione del virus nel nostro territorio segue quello che è l’andamento a livello regionale e nazionale - fa sapere il sindaco Barbara Magni, che aggiorna i dati relativi al suo territorio comunale alla data di giovedì 18 febbraio - gli attualmente positivi sono 33”. Erano 19 all’aggiornamento del 5 febbraio.

Nell’ultima settimana, Sovico ha registrato un decesso per Covid-19 (sono 14 in totale dal 23 febbraio 2020). Risultano poi tre classi in quarantena con rientro previsto il 22 e 23 febbraio.

“Le consolidate abitudini di prevenzione e protezione risultano sempre efficaci, quindi raccomando l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani. Il rispetto delle regole - ricorda il sindaco - ci consentirà di tornare alla normalità”.

