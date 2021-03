Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sorpresa di Pasqua a Carate Brianza: c’è l’Agliate community camp ad aprile per i ragazzi dai 6 ai 13 anni Ad aprile, nella frazione di Carate, ci sarà l’Agliate community camp, riservato per i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Pandemia permettendo.

Sulle rive del Lambro a Carate Brianza, la sorpresa pasquale è una nuova edizione dell’Agliate community camp. L’1, 2 e 6 aprile, dalle 9 alle 17 il borgo ospiterà bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni per laboratori artigianali e creativi, spazio compiti e attività ludiche. Le iscrizioni sono aperte e l’adesione ha un costo di 10 euro al giorno. Si possono ottenere maggiori informazioni alla mail [email protected]

La sede operativa del camp è nello spazio polifunzionale di via Cavour 43. Al momento è previsto il presenza, con mascherine e regole basi di distanziamento sociale. Poi gli organizzatori si rimetteranno, comunque, alle disposizioni che saranno in vigore in quel periodo, sia statali sia regionali. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Comunità Brianza con le cooperative Tre Effe, Spazio Giovani, Sociosfera, Stripes e Meta. Il progetto è sostenuto da Fondazione della comunità di Monza e Brianza e Fondazione Cariplo.

