Sopralluogo al centro vaccinale dell’ex Fiera di Monza dell’assessore regionale: «Organizzazione eccellente» L’assessore regionale Locatelli in sopralluogo al centro vaccinazioni drive through della ex Fiera di Monza: «Organizzazione eccellente».

«L’idea di mettersi in coda in auto per vaccinare le persone più vulnerabili e i loro caregiver è senza dubbio vincente e l’organizzazione è eccellente»: sono le parole dell’assessore alla famiglia e disabilità della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, dopo la visita di venerdì 30 aprile alla ex Fiera di Monza, dove l’Ordine dei medici di Monza e Brianza e il Corpo dei soccorritori dell’Ordine di Malta gestiscono il drive through.

«Il servizio di somministrazione vaccinale - aggiunge l’assessore Locatelli - con modalità drive in risulta, infatti, essere molto funzionale per le persone con disabilità e per le loro famiglie, che ovviamente necessitano di un percorso protetto e più funzionale per ricevere il vaccino». Al sopralluogo anche l’assessore alle politiche sociali di Monza, Desirée Merlini, e il presidente dell’Ordine dei medici, Carlo Maria Teruzzi.

Il sopralluogo all’ex fiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA