Somministrati due milioni di vaccini in Lombardia. Fontana: «Stiamo accelerando» Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha comunicato che in regione si è superata la soglia delle due milioni di somministrazioni di vaccino.

«Due milioni di somministrazioni, vicini alle 50mila dosi giornaliere. Obiettivo estate sicura!»: il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha scritto sui suoi social aggiungendo che la regione «sta nettamente accelerando».

«Affrontiamo i problemi, li risolviamo e corriamo veloci. Siamo in costante equilibrio tra i vaccini che riceviamo - ha aggiunto - e le dosi che somministriamo. Dobbiamo riceverne molti di più!» ha aggiunto Fontana, con uno slancio di ottimismo figlio del periodo non facile che a Palazzo Lombardia si augurano di essersi messi definitivamente alle spalle. Le difficoltà con le prenotazioni assegnate prima ad Aria e poi a Poste Italiane, l’azzeramenti dei vertici di Aria per manifesta incapacità, la confusione del piano vaccinale cambiato in corsa più volte (soprattutto per le sedi ricercate, autorizzate, eliminate e poi riammesse) sono lì a testimoniarlo.

Ora sembra che le cose funzionino al meglio. E a certificarlo sono i dati forniti dalla struttura commissariale per il Covid-19 presso la presidenza del Consiglio dei ministri. La Lombardia, nella settimana compresa tra il 5 e il 10 aprile, mostra un netto incremento delle vaccinazioni.

