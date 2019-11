Solaro, investito sulla Monza-Saronno: muore uomo di 66 anni Incidente stradale mortale giovedì sera a Solaro. La vittima è un uomo di 66 anni, residente nel quartiere oltre la provinciale Saronno-Monza. È stato investito dall’auto guidata da un uomo residente a Meda.

Incidente stradale mortale giovedì sera a Solaro. La vittima è Domenico Zema, 66 anni, residente nel quartiere oltre la provinciale Saronno-Monza, investito da un’auto nelle vicinanze del supermercato. Si tratta del terzo grave incidente sulla stessa strada nel giro di poche settimane: nella stessa mattinata di giovedì un’anziana era stata travolta sulla provinciale in località Villaggio Brollo (ricoverata in ospedale ma non in gravi condizioni), mentre giusto un paio di settimane fa una ragazzina di 15 anni è stata colpita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali davanti alla farmacia comunale.

Questa volta l’incidente è avvenuto attorno alle 19.15 all’incrocio tra la provinciale e via Puccini, un centinaio di metri distante dal punto in cui il traffico di auto e pedoni è regolato dal semaforo per l’attraversamento. La vittima è stata colpita dalla Hiunday Tucson guidata da un cittadino italiano residente a Meda. Sono immediatamente intervenuti i soccorsi, un’ambulanza ed anche l’auto medica, oltre che i carabinieri dell’aliquota sezione radiomobile della compagnia di Rho. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è morto poco dopo l’arrivo a Niguarda. Le forze dell’ordine proveranno a visionare anche le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica, anche se in quel punto l’occhio elettronico più vicino si trova ad una distanza rilevante e potrebbe non avere visto ulteriori dettagli.

