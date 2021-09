Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Silvio Berlusconi compie 85 anni: ad Arcore gli striscioni dei fedelissimi, gli auguri di Monza e Milan Il 29 settembre è il compleanno di Silvio Berlusconi e come ogni anni ad Arcore gli auguri sono arrivati sotto forma di camion vela e striscioni in via San Martino. Poi auguri dall’Ac Monza e dal Milan.

Ormai è una tradizione: il 29 settembre ad Arcore in via San Martino di buon ora compaiono il camion e gli striscioni con gli auguri di compleanno per Silvio Berlusconi. Mercoledì l’ex cavaliere compie 85 anni. Gli auguri, oltre che dai fedelissimi, sono arrivati anche dal mondo del calcio.

Berlusconi 85 anni

Il Monza, di cui Berlusconi è presidente onorario al fianco del fratello Paolo (presidente), ha dedicato un video in cui tutta la squadra schierata in mezzo al campo fa gli auguri in coro.

Il Milan ha pubblicato una foto con l’hashtag #SempreMilan a ricordare i lunghi anni in cui Berlusconi è stato proprietario e presidente. All’indomani della sconfitta in Champions League con l’Atletico Madrid su rigore il carico l’ha messo Daniele Massaro tra i commenti: “Auguri di cuore e oggi più che mai, piu forti della sfortuna più forti dell’invidia più forti dell’ingiustizia”.

