Sicurezza sul lavoro: a Monza una giornata di studio con prefettura e Inail Un giorno intero di interventi, confronto e tavole rotonde per approfondire i temi della sicurezza sul lavoro: lo hanno organizzato prefettura di Monza e Inail per il 28 aprile.

In tutto 28 interventi, 4 panel e 2 tavole rotonde tra le 10 e le 16.30 del 28 aprile per parlare di sicurezza e salute sul lavoro. È l’iniziativa organizzata dalla prefettura di Monza e dal Comitato consultivo dell’Inail per la giornata dedicata al tema, nata anche dal protocollo di intesa firmato il 27 luglio scorso sul tema.

L’iniziativa – che si svolgerà in modalità a distanza – registrerà la partecipazione di Inail, Ispettorato territoriale del lavoro e Ats Brianza, oltre a rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Assolombarda, Assimpredil Ance, Esem Cpy e dell’associazione Anmil - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.

«La sicurezza dei lavoratori costituisce un diritto non sacrificabile - ha detto il prefetto Patrizia Palmisani - . Le istituzioni territoriali devono continuare ad impegnarsi in iniziative di prevenzione e nei controlli, affinché l’azione di contrasto delle irregolarità sui luoghi di lavoro risulti sempre più efficace». La giornata sarà trasmessa in streaming sui canali digitali di Ats Brianza.

