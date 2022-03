Si ribalta dopo l’impatto con i new jersey, incidente alla rotonda tra Seregno e Meda Nella mattinata di martedì 22 marzo in via Edison al confine tra Seregno e Meda un uomo al volante della sua auto si è ribaltato dopo essere finito contro i new jersey in cemento della rotonda. Sul posto soccorsi e vigili del fuoco.

L’impatto contro i new jersey è stato violento, tanto che l’auto si è sollevata finendo ribaltata all’interno della rotatoria. È successo nella mattinata di martedì 22 marzo in via Edison al confine tra Seregno e Meda. I soccorsi per l’uomo di 72 anni al volante si sono attivati in codice rosso, sul posto ambulanza e automedica, due mezzi dei vigili del fuoco da Seregno e la polizia locale seregnese.

L’uomo è stato estratto dall’abitacolo con l’ausilio della tavola spinale dai soccorritori e dai vigili del fuoco. Poi è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Da chiarire i motivi per cui sia finito con l’auto contro le barriere in cemento.

Incidente rotonda Seregno/Meda martedì 22 marzo 2022

